Линию энергоснабжения обесточило на Запорожской АЭС из-за обстрела

Линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС после обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Объект обеспечивают по другой линии, при этом сохраняется электропитание для собственных нужд станции. Радиационный фон в пределах нормы, ремонт начнут, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее станция несколько часов находилась без внешнего электроснабжения, лишившись его в ночь на 6 декабря из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды объекта удалось обеспечить за счет резервных дизель-генераторов. Постепенно штатную работу восстановили.