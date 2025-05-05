«Линия дронов». Раскрыты детали плана ВСУ по ведению боя с ВС России

В проекте задействовали пять подразделений БПЛА — «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2». Суть концепции заключается в том, чтобы поразить противника на территории в глубину до 50 километров от переднего края.

По задумке ВСУ, зону делят на сектора: 5–10 километров, 10–15 километров, 15–20 километров и 20–50 километров. На каждом участке работает свой разведывательный экипаж, который сразу передает сигнал для нанесения огневого удара. Цель программы — не допустить продвижения пехоты и техники, перебить их логистику, уничтожить артиллерию, работать по тылам и системам ПВО.

Наиболее жестко боевики зачищают пятикилометровую зону. По плану, здесь все заминируют, чтобы снести все строения, руины и подвалы.

По словам одного из военных, ВСУ не пойдут в контрнаступление, поэтому «для создания kill zone, нужно все уничтожить». Однако после трех месяцев реализации проекта большинство из задуманного осталось только гипотезами.

Ранее газета The New York Times сообщила, что расширение программы дронов является альтернативной стратегией Украины, если сорвутся мирные переговоры.