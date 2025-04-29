Стал известен запасной план Украины при провале переговоров

В NYT рассказали о программе беспилотников Украины на фоне переговоров

Расширение программы дронов стало альтернативной стратегией Украины на случай срыва мирных переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

По информации издания, инициатива под названием «Линия дронов» разрабатывалась с осени прошлого года, но официально была представлена лишь в феврале 2025-го. План предполагает активное использование беспилотников в боевых действиях, если достичь дипломатического урегулирования не удастся.

Аналитики NYT считают, что Киев рассматривает беспилотные технологии как важнейший элемент в условиях возможного продолжения конфликта. Программа включает наращивание производства дронов различного назначения и расширение их применения на линии фронта.

Программа делает ставку на беспилотные системы, которые собираются на Украине, в основном это небольшие взрывающиеся беспилотники, запускаемые из подвальных убежищ. Авторы публикации при этом отмечают, что решение США прекратить военную помощь сделает Украину уязвимой вдоль линии соприкосновения и далеко за ее пределами.

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на 9 мая. Это решение обсуждали почти во всех мировых СМИ.