Причастных к убийству Моторолы бойцов ВСУ уничтожили под Харьковом

Военкор Поддубный: в Харьковской области уничтожили 2 бойцов элитного полка ВСУ

Военнослужащие 8-го полка Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Константин Михальчук и Денис Бей погибли в Харьковской области. Военкор Евгений Поддубный написал об этом в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области ликвидированы два боевика из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей. <…> Одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима», — сообщил он.

Восьмой полк, по словам Поддубного, считали в ВСУ элитным. Это соединение готовили американские и немецкие инструкторы, оно участвовало в боях с 2014 года. Военкор заявил о причастности его военнослужащих ко многим терактам, в том числе к убийству командиров Арсена Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых, известного как Гиви.

Командира батальона «Спарта» убили в октябре 2016 года в Донецке. В лифте дома Моторолы заложили взрывное устройство, мужчина погиб на месте. Исполнителя преступления удалось схватить.

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