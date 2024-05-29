Причастных к убийству Моторолы бойцов ВСУ уничтожили под Харьковом

Военнослужащие 8-го полка Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Константин Михальчук и Денис Бей погибли в Харьковской области. Военкор Евгений Поддубный написал об этом в своем Telegram-канале .

«В Харьковской области ликвидированы два боевика из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей. <…> Одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима», — сообщил он.

Восьмой полк, по словам Поддубного, считали в ВСУ элитным. Это соединение готовили американские и немецкие инструкторы, оно участвовало в боях с 2014 года. Военкор заявил о причастности его военнослужащих ко многим терактам, в том числе к убийству командиров Арсена Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых, известного как Гиви.

Командира батальона «Спарта» убили в октябре 2016 года в Донецке. В лифте дома Моторолы заложили взрывное устройство, мужчина погиб на месте. Исполнителя преступления удалось схватить.