Лихорадка киевского режима. Зачем ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» в Донецке

Депутат Свинцов: Украина все больше будет скатываться в жестокий терроризм

Киевский режим будет все больше скатываться в жестокий терроризм, поскольку проживает последние дни своего существования. На это 360.ru указал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке.

«Безусловно, киевский режим, к сожалению, в последние свои дни своего существования будет все больше и больше скатываться в самый жестокий терроризм, абсолютно лихорадочно бить по гражданским объектам, по тем местам, где люди ходят за продуктами, получают какие-либо другие социальные услуги», — отметил он.

Свинцов принес соболезнования близким и семьям пострадавших и пообещал, что российская армия сделает все, чтобы подобных атак было как можно меньше.

«Наши военные будут все лучше и лучше справляться с попытками террористических угроз, об этом говорит и руководство ФСБ, и Минобороны», — обратил внимание собеседник 360.ru.

ВС России, добавил он, движутся вперед, отодвигая противника все дальше и дальше. Ситуация на фронте, по словам Свинцова, улучшается, а сложный период продлится еще несколько месяцев и завершится полной и безоговорочной победой российской армии.

«А пока придется сделать все зависящее от каждого. Кто на передовой — у них своих задачи. Мы в тылу работаем, чтобы максимально обеспечить [военных] всем необходимым», — заключил парламентарий.

ВСУ ударили по донецкому ТЦ «Галактика» днем 16 августа. После атаки здание торгового центра загорелось, пламя распространилось на площади в 10 тысяч квадратных метров. Известно минимум о семи пострадавших, среди которых есть подросток.