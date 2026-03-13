Лихачев заявил о нагнетании обстановки вокруг Запорожской АЭС

Фото: РИА «Новости»

Киевский режим нагнетает обстановку вокруг Запорожской АЭС, нанося удары по городу-спутнику Энергодару. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости».

«Количество ударов артиллерийских, беспилотных средств, минометных обстрелов последние месяцы увеличивается», — подчеркнул он.

Лихачев добавил, что из-за этого нарастают военные риски.

Ранее МАГАТЭ в пресс-релизе сообщило, что ситуация на Запорожской АЭС угрожает международной ядерной безопасности, и призвало Россию и Украину приостановить боевые действия в районе станции, чтобы восстановить работу связанных с объектом линий электропередачи.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте