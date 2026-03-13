Россия готова рассмотреть международный формат выдачи электроэнергии с ЗАЭС

Россия не исключает рассмотрения многостороннего формата выдачи электричества с Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

«В части продажи и использования электроэнергии мы готовы рассмотреть международный и даже многосторонний формат», — заявил он.

Лихачев добавил, что в 2025 году станция просуществовала в полной изоляции от энергоснабжения более месяца благодаря профессионализму персонала, это рекордный показатель. По его словам, дизель-генераторы обеспечили полную надежность на атомном объекте.

«Благодаря профессиональной работе коллектива станции, героизму и предпринятым мерам концерна „Росэнергоатом“ более месяца самая мощная в Европе АЭС просуществовала в режиме изоляции от электроснабжения», — добавил гендиректор Росатома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от компромиссов с Россией по Запорожской АЭС и Донбассу.