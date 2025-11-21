Лидеры ЕС проведут экстренное совещание по мирному плану США по Украине
Европейские лидеры планируют в субботу, 22 ноября, провести экстренное телефонное совещание на саммите G20 в ЮАР. На нем обсудят мирный план США по украинскому кризису, сообщило агентство Bloomberg.
В разговоре примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.
К встрече также могут присоединиться глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее стало известно, что Евросоюз негодует из-за условий новой сделки США по Украине. Представители европейских государств злятся из-за навязывания плохой сделки Киеву.
