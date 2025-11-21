Американский подход к украинскому конфликту вызывал разочарование и раздражение в Евросоюзе. По данным Politico, в ЕС злятся из-за навязывания плохой сделки Киеву.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, ознакомившегося с новым мирным соглашением, это «всего лишь список пунктов, чтобы удовлетворить Владимира Путина». И это «очень плохой план».

«Но сигналы говорят о том, что украинцы должны его принять», — сказал собеседник издания.

По оценке газеты, Европу крайне расстраивает нынешняя ситуация еще и потому, что ей приходится платить по счетам, но при этом у нее крайне мало возможностей для каких-то действий.

Кроме того, ее попытки купить себе место за столом переговоров в обмен на расходы на военную помощь ВСУ не увенчались успехом.