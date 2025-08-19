Лидера террористического РДК обматерили в Киеве и призвали ехать в Россию
Shot: лидера террористического РДК Капустина обматерили в Киеве
Лидера «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина обматерили в Киеве, когда он пришел на похороны украинского военного. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Предположительно, Капустин возмутился похоронами гомосексуалиста**.
«У вас есть своя страна, где это запрещено — [валите] туда!» — выкрикнул один из участников траурной церемонии.
Ранее замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что украинские военные избили, увезли и, предположительно, убили боевика РДК*, который насиловал новобранцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
** ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация