Лидера «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина обматерили в Киеве, когда он пришел на похороны украинского военного. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предположительно, Капустин возмутился похоронами гомосексуалиста**.

«У вас есть своя страна, где это запрещено — [валите] туда!» — выкрикнул один из участников траурной церемонии.

Ранее замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что украинские военные избили, увезли и, предположительно, убили боевика РДК*, который насиловал новобранцев.

* Запрещенная в России террористическая организация

** ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация