Личный прием для ветеранов специальной военной операции прошел в Люберцах
Порядка 20 человек обсудили вопросы получения помощи. Встречу провел руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов.
Прием состоялся 8 января в местном отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Ветераны и члены их семей обратились по широкому кругу вопросов. Основными темами стали содействие в организации гуманитарных грузов, поддержка в решении жилищных проблем и получение медицинской помощи. Каждое обращение взяли на особый контроль.
Руководитель регионального отделения Александр Кулагин отметил, что все работают как единый механизм. Задача Ассоциации — не просто выслушать, а оперативно и эффективно помочь в решении проблем.
В рамках встречи он вручил благодарственные письма активистам за участие в сборе и доставке гуманитарной помощи военнослужащим. Также членский билет Ассоциации получила мать военнослужащего, который сейчас выполняет боевые задачи.