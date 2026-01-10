Личный прием для ветеранов специальной военной операции прошел в Люберцах

Прием состоялся 8 января в местном отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Ветераны и члены их семей обратились по широкому кругу вопросов. Основными темами стали содействие в организации гуманитарных грузов, поддержка в решении жилищных проблем и получение медицинской помощи. Каждое обращение взяли на особый контроль.

Руководитель регионального отделения Александр Кулагин отметил, что все работают как единый механизм. Задача Ассоциации — не просто выслушать, а оперативно и эффективно помочь в решении проблем.

В рамках встречи он вручил благодарственные письма активистам за участие в сборе и доставке гуманитарной помощи военнослужащим. Также членский билет Ассоциации получила мать военнослужащего, который сейчас выполняет боевые задачи.