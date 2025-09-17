Личный прием для участников СВО и их семей прошел в Королеве

Встреча с военнослужащими и их близкими состоялась в городском Центре защитника Отечества. Участники специальной военной операции смогли задать вопросы сотрудникам администрации Королева, руководителям городских организаций разных сфер, депутатам, представителям прокуратуры, военного комиссариата, службы судебных приставов и налоговой инспекции.

Темы обращений касались мер поддержки, предоставляемых военнослужащим и ветеранам боевых действий, здравоохранения и трудоустройства. Бойцы СВО также выражали благодарность за оказанную гуманитарную помощь.

На приеме принимали заявки на вступление в городское отделение Ассоциации ветеранов СВО от бойцов, вернувшихся домой с фронта.

Поддержке военнослужащих и их близких в Королеве уделяют особое внимание с самого начала спецоперации. В наукограде функционируют отделение Ассоциации ветеранов СВО, штаб Комитета семей воинов Отечества, городской центр поддержки, и фонд «Защитники Отечества». Специальные закрепленные координаторы и волонтеры держат постоянную связь с семьями бойцов СВО. Для детей защитников Отечества постоянно проводят различные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.