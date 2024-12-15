Пушков: Рютте переводит ЕС на военные рельсы за счет слов о «российской угрозе»

Рассказы о российской угрозе нужны генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, чтобы оправдывать перед европейским народом непомерное расходование их пенсий и других соцвыплат на военные цели. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Болтовня о „свободе“ нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам „военное мышление“», — написал он.

По словам Пушкова, это линия фон дер Ляйен, а также европейского и американского военно-промышленных комплексов, которым выгоден переход Евросоюза на военную экономику.

Сенатор назвал Рютте пропагандистом, который вещает о защите призрачной свободы.

«В Европе уже нет подлинной свободы — вместо нее либеральная полудиктатура, стремящаяся к превращению в полную диктатуру», — подчеркнул Пушков.

Ранее генсек альянса призвал США и Запад нарастить поддержку Украины, чтобы «изменить траекторию конфликта». Рютте уверен, что это отвечает интересам Штатов, ЕС, Японии, Южной Кореи и других стран.