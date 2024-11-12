Генсек НАТО призвал «изменить траекторию конфликта» на Украине

Евросоюзу и США следует нарастить поддержку Украины, чтобы впоследствии «изменить траекторию конфликта». Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил генсек НАТО Марк Рютте, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, Запад должен не просто «поддерживать боеспособность» Украины, а активно ей помогать. Это будет отвечать интересам Белого дома, стран Европы и Индотихоокеанского региона, в том числе Японии и Южной Кореи, уточнил Рютте.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил провести «финляндизацию» Украины — сделать страну нейтральной и обязать ее не вступать в НАТО в течение 30 лет. По данным Responsible Statecraft, он не стал озвучивать эту идею публично, но в кулуарах она уже обсуждается.