Льготу на поступление в вузы предложили ввести для вдов бойцов СВО

Льготу на получение образования нужно распространить на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. С таким предложением заместитель министра обороны Анна Цивилева обратилась к президенту России Владимиру Путину.

«У них есть большой запрос на получение образования, и сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей», — отметила она.

По словам Цивилевой, в фонд «Защитники Отечества» поступают многочисленные обращения от вдов погибших бойцов спецоперации, которые хотят работать, но для этого нужно получить соответствующее образование.

В связи с этим замминистра обороны предложила предоставить им право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте.

Ранее Цивилева сообщила, что к 2028 году в России могут появиться больше 20 центров реабилитации и протезирования для военнослужащих.