Житель села Коренево Александр Басенко, помогающий людям покидать опасные районы, рассказал, что в Курской области дроны ВСУ летают, словно мухи. Об этом мужчина сообщил в беседе с РИА «Новости» .

Басенко поделился, что после отъезда из Коренева он временно остановился у сына в Курске. На протяжении нескольких дней он вместе с друзьями ездит в окрестные села, куда пока есть доступ, и помогает вывозить людей.

Во время одной из таких поездок мужчина помог эвакуироваться 96-летней пенсионерке и ее дочери.

«Бабушка сказала, цитирую дословно: „Сашенька, забери нас, век за тебя буду бога молить“. Конечно, забрал. Бабушке 96 лет. Единственное условие поставил: „Бабушка, молись Богу, чтобы нас пронесло — дроны летают, как мухи“, — рассказал Басенко.

По словам Александра, в последнее время в Кореневе очень шумно, сильно гремит, и снаряды разрываются близко. Поездка туда опасна, но иногда волонтеров все же пропускают.

Он отметил, что ему и его товарищам пока везет, никто не пострадал, хотя поводов для волнения было достаточно. Басенко рассказал об испуге, когда рядом российский «Град» обстреливал противника, а также о дроне, который внезапно завис над его машиной.

«Мы остановили машину и разбежались, но она осталась нетронутой — возможно, это был разведчик или дрон уже сделал сброс, а может, наш… Всякое бывало, но в основном нам везло», — добавил он.

Ранее житель Суджи рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли машину, в которой ехала его беременная жена. Она погибла.