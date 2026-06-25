Лесоматериалы передали бойцам в зону СВО из Павловского Посада

Из Павлово-Посадского округа 22 июня отправился большой гуманитарный конвой: 13 автомобилей, 4 мотоцикла и квадроцикл, общая стоимость отправленного груза превышает 10 миллионов рублей. 23 июня для павловопосадцев, выполняющих боевые задачи в составе 1427-го полка, были переданы две машины лесоматериалов, необходимых для оборудования позиций и выполнения инженерных работ на передовой, а также вещи, которые просили бойцы.

По доброй традиции конвой возглавил председатель Совета депутатов Роман Тикунов. Он отметил: «Такая помощь имеет огромное значение для бойцов. Все, что приходит из дома, помогает укреплять позиции, выполнять поставленные задачи и чувствовать поддержку родного края. Отдельные слова благодарности за оказанную помощь: Сайфуллину Евгению Владимировичу, Григоряну Геворгу Арсеновичу, Торлопову Дмитрию Дмитриевичу, Баранову Сергею Алексеевичу, Звереву Даниилу Николаевичу. Спасибо за неравнодушие, отзывчивость и готовность помогать нашим защитникам. Именно благодаря таким людям фронт и тыл остаются единым целым». Большая часть техники останется в зоне специальной военной операции, чтобы служить ребятам каждый день. Гуманитарный конвой отправили вместе с депутатами Московской областной Думы Линарой Самединовой и Максимом Коркиным. Помощь дойдет до более чем 70 наших земляков, которые сейчас несут службу в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

