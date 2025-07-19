Лес загорелся на подъездной дороге к Энергодару после обстрела ВСУ

Обстрел украинских боевиков привел к лесному пожару около въезда в Энергодар Запорожской обалсти. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов .

Он призвал жителей использовать альтернативный маршрут через село Примерное.

«В районе дороги, ведущей на въезд в город, происходит лесной пожар, что делает проезд по этой дороге опасным», — предупредил Рогов.

В пресс-службе Запорожской атомной электростанции заявили, что пожар в окрестностях Энергодара объекту не угрожает.

«Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены», — заявили в организации.

Там добавили, что на тушение пожара уже выехали специалисты экстренных служб региона.

Сегодня же губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении подачи электроэнергии на всей территории региона. О причинах масштабного блэкаута он не сообщил. Но после добавил, что началось поэтапное подключение муниципалитетов.