Лекцию по истории русской письменности провели в Химках

Участникам рассказали об истоках славянской письменной традиции, ее развитии с IX века и вкладе святых Кирилла и Мефодия. Отдельное внимание уделили символике праздника и его роли в сохранении культурного наследия.

«День славянской письменности и культуры играет важную роль в нашей жизни, символизируя единство и богатство культурного наследия. Этот праздник посвящен святым Кириллу и Мефодию, которые в IX веке создали глаголицу — первую азбуку, положив начало письменной традиции у славянских народов», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

На встрече также обсудили поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Собравшиеся побеседовали о важности тыла и гражданской инициативы.

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля «Раздолье», танцевальный номер стал яркой и эмоциональной точкой встречи. Как напомнил депутат Глеб Демченко, событие стало частью программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой в Химках регулярно проводят просветительские и патриотические проекты.