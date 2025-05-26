Лекцию по истории русской письменности провели в Химках
В Доме культуры «Лунево» провели тематическую лекцию «Истоки русской письменности», посвященную истории и помощи военнослужащим специальной военной операции. Встреча собрала участников программы «Успех V единстве поколений».
Участникам рассказали об истоках славянской письменной традиции, ее развитии с IX века и вкладе святых Кирилла и Мефодия. Отдельное внимание уделили символике праздника и его роли в сохранении культурного наследия.
«День славянской письменности и культуры играет важную роль в нашей жизни, символизируя единство и богатство культурного наследия. Этот праздник посвящен святым Кириллу и Мефодию, которые в IX веке создали глаголицу — первую азбуку, положив начало письменной традиции у славянских народов», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.
На встрече также обсудили поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Собравшиеся побеседовали о важности тыла и гражданской инициативы.
Завершилось мероприятие выступлением ансамбля «Раздолье», танцевальный номер стал яркой и эмоциональной точкой встречи. Как напомнил депутат Глеб Демченко, событие стало частью программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой в Химках регулярно проводят просветительские и патриотические проекты.