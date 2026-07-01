Лекцию об управлении системой ЖКХ провели для ветеранов СВО в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Лекция заместителя министра энергетики Московской области Семена Галицкого прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Слушателями стали ветераны СВО — участники программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Всего программу переподготовки на базе Одинцовского кампуса МГИМО проходят ветераны специальной военной операции из 17 регионов России. Бойцам помогают получить знания в сфере государственного и муниципального управления.

Очередная лекция была посвящена опыту Подмосковья в модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе — механизмам привлечения инвестиций через концессионные соглашения и современным цифровым решениям в сфере теплоснабжения.

Программа переподготовки реализуется МГИМО совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества». Четвертый поток обучения ветеранов стартовал 1 июня. Учебный план включает: 657 академических часов, семь модулей, лекции, практикумы и выездные занятия. Каждый из слушателей подготовит и защитит проект, посвященный последующей профессиональной деятельности.