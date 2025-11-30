Лекцию об управлении БПЛА провели для студентов в Химках

Участник специальной военной операции Максим Кураков встретился со студентами филиала Московского авиационного института и рассказал про особенности управления беспилотными летательными аппаратами. Боец также поделился историями своего боевого пути.

Студенты узнали о работе дронов. Опыт участника СВО Максима Куракова помог им узнать тонкости управления летальными аппаратами.

«Есть ребята, которые действительно очень заинтересованы. В глазах виден неподдельный интерес, особое внимание. Некоторые студенты пока что стесняются задавать вопросы, но впереди нас ждет еще много увлекательных и полезных встреч. Думаю, будем общаться более активно и узнавать новые подробности», — рассказал участник СВО Максим Кураков.

Часть выпускников филиала «Ракетно-космическая техника» планируют связать свою жизнь с оборонной промышленностью. Одна из приоритетных задач образовательного учреждения — знакомить ребят с новой реальностью боевых действий. Помимо этого, Максим Кураков провел мастер-класс, в котором рассказали про основы оказания первой медицинской помощи.