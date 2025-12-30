Лекцию о книге бойца СВО из Люберец провели для школьников из Нижнего Новгорода

Урок литературы, посвященный жизни и творчеству ветерана специальной военной операции из городского округа Люберцы Владимира Земскова, прошел в Горевской школе Уренского муниципального округа Нижегородской области. Ребят познакомили с книгой защитника под названием «Позывной Любер».

Ветеран спецоперации Владимир Земсков проводил в своем телеграм-канале конкурс, победителем которого стала учитель русского языка и литературы Горевской школы Ирина Ершова. В подарок она получила книгу «Позывной Любер», которую и представила своим ученикам.

По словам Ирины Ершовой, во время занятия ребята с огромным интересом слушали рассказ о современном герое, обсуждали прочитанное и живо делились впечатлениями.

«После занятия многие изъявили желание прочитать книгу полностью. Интерес к теме проявили и другие учащиеся. Они захотели узнать больше о героях нашего времени», — отметила педагог.

После урока Ирина Ершова отправила ветерану отзыв о книге.

«Мне очень приятно, что провели урок по моему произведению. Главное — оставаться человеком в любой ситуации и говорить правду: о войне, о дружбе, о жизни. Именно этому я и пытался научиться сам, и хочу донести это до других», — подчеркнул Владимир Земсков.