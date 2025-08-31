Лекция в честь Дня военного медика прошла в Химках

В клубе «Активное долголетие» городского округа Химки провели лекцию, приуроченную ко Дню военного медика. Гостям встречи рассказали об истории развития полевой медицины в России, о выдающихся хирургах и подвигах врачей во времена Великой Отечественной войны.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов выступил перед собравшимися с приветственной речью. Он отметил, что профессия военного врача — это уникальный сплав мужества и милосердия.

«Эти люди не только спасают жизни под огнем, рискуя своей собственной, но и возвращают бойцам веру и надежду. Их героизм часто остается за кадром, но именно благодаря их самоотверженному труду тысячи солдат смогли вернуться домой. Мы должны помнить и чтить их подвиг», — добавил народный избранник.

Участникам встречи напомнили, как во время Великой Отечественной войны на территории Химок и Химкинского района в санаториях, домах отдыха, школах, больницах, в институте организовали десять военных госпиталей. Их оснастили за счет сил и средств района. В военные годы в этих госпиталях спасли свыше пяти тысяч раненых.

«Быть врачом — это призвание, требующее полной самоотдачи. Но быть военным врачом — это призвание вдвойне. Это значит быть готовым работать в самых немыслимых условиях, принимать решения, от которых зависят жизни, и сохранять хладнокровие под обстрелами. Сегодня наши коллеги, военные медики, совершают ежедневный подвиг в зоне специальной военной операции, продолжая славные традиции своих предшественников», — отметила муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.