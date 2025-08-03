Лекция о Псковско-Островской наступательной операции 1944 года прошла в Химках

Лекцию провели в спортивном комплексе «Родина» ко Дню освобождения территории РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В мероприятии приняли участие активисты клуба «Благо», педагоги и почетные гости.

Гостей поприветствовала муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Мы обязаны помнить эти события и передавать память будущим поколениям. История освобождения нашей страны — это огромная работа всего народа. Только сохраняя память о прошлом, мы можем воспитывать настоящих патриотов, готовых защищать свою Родину», — отметила Инна Монастырская.

Гости узнали подробности о Псковско-Островской наступательной операции, завершившейся 31 июля 1944 года. Событие стало знаковым в освобождении от фашистских захватчиков и сыграло ключевую роль в разгроме армий Группы «Север». Тогда советские войска освободили Псков и Остров, разгромили оборону противника и создали условия для прорыва до Прибалтики.

Почетным гостей стал ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Алексей Чувашев. Он напомнил, что важно помогать фронту — писать письма, отправлять посылки и поддерживать.

«Сегодня, когда наши бойцы участвуют в СВО, поддержка и единство особенно важны. Каждый из нас может внести свой вклад словом, делом и заботой. Поддержка тыла всегда была и остается залогом победы», — добавил муниципальный депутат Николай Томашов.

Открыл урок прошел в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.