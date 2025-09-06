Лекция ко Дню окончания Второй мировой войны прошла в Химках

В школе «Флагман» городского округа Химки провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Встреча объединила учащихся и сотрудников образовательного учреждения.

Мероприятие посетил и муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

«Для нашей страны эта победа стала продолжением подвига, совершенного во времена Великой Отечественной войне. Советские войска, проявив мужество и стойкость, разгромили японскую армию. Это был решающий шаг, который показал всему миру силу и единство нашего народа», — отметил Евгений Иноземцев.

На лекцию пригласили также участника специальной военной операции, представителя 1-й танковой армии 2-й Таманской дивизии 1-го танкового полка, председателя Содружества патриотов Отечества «Зов» Дмитрия Зварыкина, который выступил перед собравшимися с речью. Он подчеркнул важность подобных встреч. На них подрастающее поколение знакомится с героями прошлого и настоящего.

«Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни ради победы, и выражаем благодарность ветеранам. Их подвиг — пример для всех будущих поколений», — добавила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Отметим, что лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Проект реализуют в муниципалитете уже второй год. Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп напомнила, что программа объединяет жителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.