Лекция ко Дню окончания обороны Севастополя в 1942 году прошла в Химках

В дошкольном отделении школы «Перспектива» в Химках состоялась просветительская лекция, посвященная Дню окончания героической обороны Севастополя в 1942 году. Встреча была организована в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

На мероприятии собрались педагоги, активные жители и почетные гости.

«Севастополь — символ беспримерной стойкости и железной воли нашего народа. Даже в самые трагические моменты июля 1942 года защитники города не сложили оружия, доказав, что русский дух сломить невозможно. Проводя такие мероприятия мы создаем фундамент для воспитания будущих поколений», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участникам лекции напомнили хронику героических дней: как советские моряки, пехотинцы и жители под непрекращающимися бомбардировками строили укрепления и отражали штурм за штурмом. Защитники Севастополя сорвали планы врага по захвату Кавказа.

«Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет Родины. Современные герои СВО — это прямые наследники славы защитников Севастополя. Только зная правду о своем прошлом, мы сможем построить сильное будущее нашего города и всей страны», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее главная цель — укрепление связи между поколениями и объединение химчан вокруг общих ценностей.