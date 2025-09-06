Лекция и викторина ко Дню российской гвардии прошли в Химках

В доме культуры в деревне Брехово городского округа Химки провели патриотическую лекцию, посвященную Дню российской гвардии. Собравшиеся узнали о пути элитных частей, их традициях и современном предназначении, а также поучаствовали в тематической викторине.

Встречу посетил и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Гвардия всегда была золотым фондом нашей армии. От петровских времен до специальной военной операции — бойцы показывают беспримерное мужество. Мы должны знать эти исторические страницы и равняться на настоящих героев», — сказал народный избранник.

Как отметил депутат Руслан Шаипов, сила России всегда была основана на неразрывной связи и преемственности поколений.

«Подобные мероприятия — это действенный инструмент передачи молодежи ключевых ценностей: уважения к подвигу предков и осознания личной ответственности за будущее страны», — заключил он.