Лекция и митинг ко Дню военных медиков прошли в Химках

У мемориального комплекса в деревне Мышецкое городского округа Химки состоялся митинг, посвященный Дню военного медика. Собравшиеся прослушали лекцию о подвигах героев, почтили их память минутой молчания и возложили цветы.

Перед присутствующими выступил муниципальный депутат Глеб Демченко.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто, не щадя себя, спасал жизни солдат в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь, на этой земле, кровью и потом военных медиков ковалась наша Победа. Мы должны помнить об этом всегда», — подчеркнул народный избранник.

Участникам мероприятия рассказали об истории Дня военного медика и подвигах героев. И сегодня их роль на передовой в зоне специальной военной операции становится ключевой.

«Мы должны помнить, что поддержка тыла, обеспечение всем необходимым военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации — наш долг. И особенно важна поддержка военных медиков, от которых напрямую зависят жизни ребят», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В конце встречи собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу.