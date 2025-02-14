Лейтенант Эдуард Белоусов уничтожил 10 украинских диверсантов

Российский лейтенант Эдуард Белоусов вовремя обнаружил украинских диверсантов и уничтожил их, не позволив совершить диверсии на объектах ВС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Белоусов вместе с сослуживцами выполнял задачи на одном из участков линии боевого соприкосновения. В какой-то момент он заметил, как во фланг российского подразделения продвигается диверсионно-разведывательная группа противника.

«Военнослужащий оценил ситуацию и, несмотря на численное превосходство врага, быстро сориентировался и вместе с подчиненными занял выгодные позиции, после чего внезапно атаковал украинских боевиков», — заявили в ведомстве.

Во время боя лейтенант грамотно управлял подчиненными и сковал действия противника. Белоусов из гранатомета подбил два украинских пикапа и уничтожил более 10 военных ВСУ. В итоге боевики отступили, потерпев поражение.

«Благодаря высоким командирским качествам и личным навыкам лейтенант Эдуард Белоусов с подчиненными не допустил совершения диверсии на объектах ВС РФ», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, как раненый боец с позывным Буддист в одиночку уничтожил два блиндажа с боевиками ВСУ в районе Часова Яра. Военному пришлось выполнять задачу без связи, потому что у противника стояли РЭБ.