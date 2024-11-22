Легковушка с семейной парой подорвалась на мине в курском приграничье

Смирнов: в Рыльском районе авто наехало на взрывное устройство, погибла женщина

В Курской области машина, в которой ехала супружеская пара, подорвалась на мине. Погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«В Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — уточнил он.

Смирнов добавил, что от полученных при взрыве травм местная жительница скончалась на месте. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшей.

Ранения, добавил он, получил и водитель легковушки. Мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ, медики окажут ему необходимую помощь.

«В приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Не подвергайте риску себя и своих близких», — обратился Смирнов к жителям области.

В первой половине ноября на мине в закрытом селе Дроновка подорвался житель Белгородской области.