«Легкие успехи закончились». На Западе заявили, что Россия остановила продвижение ВСУ под Курском

Российские войска смогли быстро остановить продвижение украинских военных в Курской области и теперь приступили к ответным действиям. Об этом заявила газета The New York Times .

Финский военный аналитик Паси Паройнен в комментарии для издания уточнил, что ВСУ продолжают попытки наступления в приграничье, но российским военным удается сдерживать их.

«ВСУ перешли в фазу, когда легкие успехи уже закончились. На этом этапе в течение первых трех дней мы наблюдали самое быстрое продвижение. А вчера, я думаю, мы увидели последствия ответных действий РФ», — сказал он.

Вместе с тем ВС России продолжают мощно наступать в районе Торецка, Часова Яра и Покровска. В последние дни в Минобороны заявляли о тактических успехах на этих направлениях, отметили авторы материала.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ поменяли тактику ведения боя под Курском. Украинское командование отказалось от затяжных сражений за приграничные регионы. Вооруженные силы Украины решили на зацикливаться на городских боях в Судже и Кореневе и пытаются обойти их с флангов.