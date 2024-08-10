Военкор рассказал, какую тактику украинские боевики выбрали в Курской области

Военкор Коц: ВСУ решили не зацикливаться на городских боях в Судже и Кореневе

ВСУ поменяли тактику ведения боя под Курском, отказавшись от затяжных сражений за приграничные регионы. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале .

«Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Кореневе и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», — написал он.

Журналист отметил, что то, что выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки — это действия небольших маневренных групп, которые выбираются на дороги к селам и обозначают свое присутствие. Также украинских военных нет в Кореневе. Волонтеры эвакуировали оттуда мирных жителей.

«ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», — объяснил Коц.

Он подчеркнул, что российская авиация очень активно работает, ВС РФ применяют средства противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России начали оказывать необходимую помощь жителям курского приграничья, находящимся в пунктах временного размещения (ПВР). Работу направили на их адаптацию к проживанию в ПВР.