«Легитимная цель». Канаду предупредили о судьбе их военных на Украине

Находящиеся на территории Украины западные военные специалисты являются законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил представитель посольства России в Канаде.

Таким образом он прокомментировал заявление властей этой североамериканской страны, что они не ограничивают Украину в использовании предоставляемого ей западного оружия.

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины, <…> — легитимная цель для российских вооруженных сил», — отметили в диппредставительстве.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна не ограничивала Украину в использовании передаваемого ей оружия.