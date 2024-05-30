«Легитимная цель». Канаду предупредили о судьбе их военных на Украине

Посольство РФ в Канаде назвало легитимной целью западных инструкторов на Украине

Фото: РИА «Новости»

Находящиеся на территории Украины западные военные специалисты являются законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил представитель посольства России в Канаде.

Таким образом он прокомментировал заявление властей этой североамериканской страны, что они не ограничивают Украину в использовании предоставляемого ей западного оружия.

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины, <…> — легитимная цель для российских вооруженных сил», — отметили в диппредставительстве.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна не ограничивала Украину в использовании передаваемого ей оружия.

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