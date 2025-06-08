Легенды футбола провели мастер-класс для юных спортсменов в Подольске

На стадионе «Подолье» прошла третья игра IV сезона проекта «Выходи во двор» между сборной округа и командой «Легенды футбола», участниками которой стали такие звезды, как Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и другие. Они провели мастер-класс для более чем 300 ребят из футбольных школ Подольска.

На старт летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Подольск приехали звезды отечественного футбола: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Глушаков, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов. Под руководством тренера, трехкратного серебряного призера чемпионата СССР, двукратного чемпиона России и обладателя Кубка России в тренерской карьере Валерия Гладилина они сыграли матч против команды жителей округа.

В любительскую сборную вошли заслуженные футболисты и участники специальной военной операции. Открыл игру член Ассоциации ветеранов СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Глевский. Как рассказал глава Подольска Григорий Артамонов, поболеть за участников пришли близкие героев и неравнодушные жители города.

«Зрителей ожидала не только напряженная игра, но и яркие комментарии от Олега Жолобова и Виктора Гусева. Праздник сопровождался насыщенной программой с интерактивами, конкурсами, розыгрышами призов, угощениями. Особое внимание уделили подрастающему поколению, до начала матча звезды футбола провели мастер-классы для ребят из 12 команд», — отметил руководитель муниципалитета.

Команда «Легенды футбола» обыграла местную любительскую сборную со счетом 8:7. Решающий гол на последней секунде забил экс-капитан «Спартака» Егор Титов.

После матча гости мероприятия пообщались с известными футболистами, взяли автографы, поучаствовали в спортивных активностях и конкурсах.