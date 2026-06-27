Лантратова подтвердила, что пять курян вернулись из плена домой

Российской стороне в рамках гуманитарной работы удалось вернуть из украинского плена еще пять жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Каждое такое возвращение — это огромное счастье для родных, которые жили в тревоге и неизвестности», — отметила она.

Омбудсмен рассказала, что продолжит делать все возможное, чтобы содействовать возвращению россиян домой. Она также поблагодарила всех, кто участвовал в гуманитарной работе.

Нет ничего важнее человеческой жизни и возможности вновь быть рядом со своей семьей, добавила Лантратова.

Ранее омбудсмен встретила в Белоруссии российских военных, которых освободили из плена ВСУ. Обмен происходил по формуле «160 на 160» на пункте пропуска «Новая Гута». Бойцов отвезут на родину для лечения и реабилитации, а также окажут всю необходимую помощь.