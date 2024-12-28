«Без гарантий». Трамп сделал Украине невыгодное предложение
FT: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности
Избранный президент США Дональд Трамп навязывает киевскому режиму мирное соглашение без гарантий безопасности. Об этом написала газета Financial Times.
«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — написало издание.
Авторы материала заявили, что позиции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа схожи. Трамп неоднократно критиковал действия руководства США по отношению к Украине, а также самого президента Владимира Зеленского, называя его «торгашом».
Около половины украинцев посчитали победу Трампа на выборах возможностью приблизить мир, лишь 14% респондентов предположили, что мир становится еще более отдаленным из-за победы Трампа.