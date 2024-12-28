Избранный президент США Дональд Трамп навязывает киевскому режиму мирное соглашение без гарантий безопасности. Об этом написала газета Financial Times .

«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — написало издание.

Авторы материала заявили, что позиции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа схожи. Трамп неоднократно критиковал действия руководства США по отношению к Украине, а также самого президента Владимира Зеленского, называя его «торгашом».

Около половины украинцев посчитали победу Трампа на выборах возможностью приблизить мир, лишь 14% респондентов предположили, что мир становится еще более отдаленным из-за победы Трампа.