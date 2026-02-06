Путину доложили о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева
Данные о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева передают президенту Владимиру Путину. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас специальные службы делают свое дело, разумеется, докладывается главе государства», — процитировал представителя Кремля ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в условиях боевых действий высокопоставленные военные находятся под угрозой, вопрос их безопасности — это задача спецслужб.
«Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — добавил он.
Утром 6 февраля представители Следственного комитета сообщили, что в доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.