Власти Украины никогда не демонстрировали готовность прийти к компромиссу хоть по какому-то вопросу. Об этом в комментарии «Вестям» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что киевский режим срывал любые договоренности, которые ему предлагали.

«Начиная с госпереворота, который был после заключения договора об урегулировании между Януковичем и оппозицией, продолжая Минскими договоренностями, Стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года», — перечислил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что такое поведение украинских властей его давно не удивляет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 9 мая, заявил, что путь к мирному соглашению с Украиной займет длительное время из-за сложности процесса. Он добавил, что понимает спешку администрации США, но это никак не ускорит прогресс.