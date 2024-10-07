Лавров: Россия уже 10 лет пытается урегулировать конфликт на Украине

Россия больше 10 лет пытается урегулировать кризис на Украине, однако киевские власти и их хозяева всякий раз в последний момент дают задний ход. На это указал глава МИД Сергей Лавров в интервью Newsweek. Стенограмму разговора опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В качестве примеров министр привел соглашение в феврале 2014 года, за которым последовало свержение Виктора Януковича, Минские соглашения, заключенные через год, и Стамбульские переговоры в марте 2022 года.

«На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит», — добавил Лавров.

Ранее его заместитель Сергей Рябков отмечал, что у России нет возможности контактировать с Украиной напрямую, но предложения о посредничестве будут приветствоваться.