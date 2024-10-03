Рябков допустил переговоры с Украиной через посредников

МИД: Россия не увидела возможностей для прямых контактов с Украиной

Россия сейчас не имеет возможности контактировать с Украиной напрямую, но будет приветствовать предложения о посредничестве. Об этом во время пресс-конференции заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Россия остается открытой к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, подчеркнул он. По словам дипломата, страна приветствует конструктивные предложения от всех государств, в том числе тех, что входят в БРИКС. Он также уточнил, что выдвигаемые инициативы о посредничестве должны учитывать интересы всех сторон.

Ранее в МИД Украины подтвердили, что министр иностранных дел Андрей Сибига не обсуждал в Нью-Йорке территориальные уступки в случае переговоров с Россией. Представитель ведомства Георгий Тихий опроверг возможность компромиссов в вопросе территорий.

Незадолго до этого газета Financial Times сообщила о готовности украинского руководства пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.