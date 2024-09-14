Проведение второй конференции по Украине сочли бесполезным

Караганов призвал не питать надежд на успех второй конференции по Украине

Шансов на то, что вторая конференция по Украине приведет к разрешению кризиса, нет никаких. Но Россия готова принять участие в этом мероприятии, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, которая грозит всему миру. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

Он подчеркнул, что не стоит питать надежд на политическое разрешение конфликта на Украине по итогам второй конференции.

«Поучаствовать надо, мы готовы говорить. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада», — заявил Караганов.

Собеседник агентства пояснил, что поведение западных стран планомерно подталкивает весь мир к войне, поэтому их нужно остановить. По мнению Караганова, действовать необходимо быстро, потому что иначе количество конфликтов в разных точках мира увеличится.

Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке в середине июня. Россия в мероприятии не участвовала. Представитель пресс-службы министерства иностранных дел европейской страны Йонас Монтани заявил, что ведомство ведет переговоры об ее участии во второй, поскольку без второй стороны нельзя завершить конфликт.