На Украине отказались принимать бессмысленные гарантии безопасности Запада

Украина отказывается принимать бессмысленные предложения по гарантиям безопасности со стороны стран Запада. Об этом заявила посол страны при НАТО Алена Гетманчук, сообщила газета The Telegraph.

«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение», — подчеркнула Гетманчук.

По ее словам, украинские власти рассматривают защиту от возможного нападения как естественную и неотъемлемую часть любых мирных соглашений.

Ранее в США заявили о достигнутом по гарантиям для Украины соглашении. При этом стороны продолжат обсуждать параметры обязательств.