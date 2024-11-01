Лавров впервые с начала спецоперации посетит страну Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров скоро посетит Мальту. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Ведомостями» .

«Лавров планирует в декабре 2024 года посетить остров Мальту. Там он примет участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — передали журналисты слова дипломата.

Это будет первая поездка Лаврова в страну ЕС после начала специальной военной операции.

Также издание обратилось в посольство Мальты в России. Там заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ в государстве «включает Россию». Оно пройдет с 5 по 6 декабря 2024 года.

Ранее Сергей Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене провалились. На это также указывает прошедший под председательством РФ саммит БРИКС.