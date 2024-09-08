Судороги украинского режима стали очевидными для всего мира на фоне нападения боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Запад с помощью антиконституционного переворота привел к власти курируемых им людей, которые выполняют поручения. Руководство Украины пытается превратить страну в нацистскую угрозу, добавил дипломат.

«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что украинский народ, несмотря на кризис в стране, является для России братским.

Ранее полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что президент Украины начал увольнять чиновников в связи с провалом вторжения ВСУ в Курскую область. По его мнению, глава государства попал в тупик. Зеленский может либо спрятаться в одном из своих поместий, либо остаться на посту президента и «отправиться в могилу», заключил эксперт.