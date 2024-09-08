Украинский лидер Владимир Зеленский начал увольнять чиновников из-за провальной миссии ВСУ в Курской области. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале Judging Freedom .

«Насколько я знаю, [Зеленский] <…> уволил многих людей, ответственных за нападение [на Курскую область], поскольку теперь он понимает, что это оказалось огромной ошибкой», — заявил он.

Уилкерсон отметил, что у президента Украины всего два варианта: спрятаться в одном из своих поместий со всеми сбережениями и спасти себя таким образом, или остаться, но «отправиться в могилу».

Ранее газета Politico сообщила, что кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать причиной для беспокойства администрации США. Как отметили журналисты, Зеленский продолжает окружать себя лоялистами. Пока западные кураторы не критиковали его за это, но в будущем ситуация может измениться.