Лавров рассказал о принципах выбора целей на Украине

Лавров: Россия при выборе целей для ударов исходила из угроз для страны

Российские военные изучают возможные угрозы для страны и на основе этой информации выбирают цели для поражения на территории Украины. Об этом в большом интервью российским и зарубежным журналистам заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Министр напомнил, что ВС России бьют только по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ВПК.

«Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане», — подчеркнул дипломат.

Также Лавров допустил, что, помимо предприятий оборонной промышленности, целью российской армии могут стать центры принятия решений в Киеве. По его словам, ВС России никогда не поражают гражданские объекты.

«Но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — объяснил глава МИД.

Ранее он рассказал, что Франция по закрытым дипломатическим каналам предложила России провести переговоры по Украине без участия украинских властей. Лавров обратил внимание на двусмысленность поведения французского руководства.