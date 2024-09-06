Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой в Турции

Глава МИД Лавров: встреча с Кулебой в 2022 прошла без конструктива

Фото: РИА «Новости»

Во время встречи на полях Анталийского форума в 2022 году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил только старые и неконструктивные тезисы. Об этом РБК рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

На встречу его пригласила турецкая сторона, которая заверила, что украинскому министру было, что передать России, заявил дипломат. Кулеба и Лавров общались в присутствии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Украинский министр как инициатор контакта заговорил первым и стал на английском языке зачитывать неконструктивные тезисы, которые озвучивались еще до начала СВО, добавил российский дипломат.

«Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало. Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился», — сообщил Лавров.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил готовность страны стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он добавил, что диалог следует проводить без предварительных условий.

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