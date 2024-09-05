Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер в соцсети X .

По его словам, австрийская сторона приняла к сведению заявления президента России Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной. Любой диалог должен проходить без предварительных условий, добавил Нехаммер.

«Австрия как страна-резиденция для ОБСЕ будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве», — подчеркнул он.

Путин во время выступления на заседании Восточного экономического форума отметил, что переговоры по украинскому вопросу должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщил RT.

Британский эксперт Александр Меркурис предрек ВСУ потерю еще пяти городов в течение нескольких недель. Маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров, считает аналитик.