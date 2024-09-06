Лавров раскритиковал Украину за хамское заявление в адрес Монголии

Высказывания официальных лиц Украины в адрес Монголии из-за отношений с Россией являются хамством. Об этом в беседе с РБК на полях Восточного экономического форума заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он прокомментировал слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который пригрозил Монголии последствиями из-за отказа «арестовать» президента Владимира Путина по ордеру МУС.

По мнению Лаврова, украинское руководство и страны Запада искусственно раздувают ситуацию с Международным уголовным судом. Дипломат указал на двойные стандарты Запада и напомнил о бездействии МУС на фоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

«Совсем недавно история повторилась: когда МУС заикнулся о том, что надо объявить в розыск руководство Израиля, тут же ударили по рукам и эти разговорчики затихли», — заключил Лавров.

Ранее представитель правительства Монголии сообщил газете Politico, что власти отказались «арестовать» Путина из-за политики нейтралитета и энергозависимости. Он подчеркнул, что страна импортирует 95% нефтепродуктов из других государств.