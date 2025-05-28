Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений с военных поставок Украине и создании помех для возобновления работы «Северного потока— 2» говорят о «наступательной неадекватности» европейских политиков. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, что исповедуемая Западом стратегическая неопределенность уступила место наступательной неадекватности», — сказала она.

Последние несколько дней в СМИ бурно обсуждается неоднозначная позиция ФРГ по вопросу поставок на нужды ВСУ. Сначала Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США отменили ограничения по дальности для военных поставок, чтобы Украина могла использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России. Однако спустя некоторое время министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль опроверг эту информацию.

Кроме того, канцлер Германии сказал, что правительство ФРГ сделает все, чтобы не допустить введения трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию.